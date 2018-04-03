Fransa'da "Kara Salı" hayatı felç etti

Fransa'da demiryolu, havacılık, çöp toplama ve enerji sektörü çalışanları ile öğrenciler tarafından düzenlenen ve "kara salı" olarak adlandırılan grev ve gösteriler başladı.

Demiryolu reformu tasarısını protesto amacıyla ülkenin en büyük sendikaları tarafından desteklenen Ulusal Demiryolu İşletmesi SNCF'de bugün başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek greve yoğun katılım oldu.

SNCF yönetimi, şirket çalışanlarının yüzde 48'inin, makinistlerin yüzde 77'sinin greve katıldıklarını açıkladı.

Ülkede şehirler arası ulaşımın bel kemiği olarak gösterilen hızlı trenlerin (TGV) sadece yüzde 12'sinin sefere çıktığı grev nedeniyle yüz binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren trenlerde yer bulmaya çalıştı.

Paris ve çevresinde bulunan banliyölerde sefere çıkan az sayıdaki tren, aşırı yoğunluk nedeniyle hareket edemezken, polis ve jandarma ekipleri yolcuları trenden uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.

Demiryollarındaki reform yasasıyla devlet memurluğuna benzer ayrıcalıklı haklarının ellerinden alınacağı ve demiryollarının özelleştirileceği kaygısıyla grev kararı alan çalışanların bu grevinin kuruma günlük maliyetinin 20 milyon euro civarında olacağı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, grev nedeniyle ülkenin 3 ay sürecek bir karmaşaya sokulduğunu kaydederek hükümetin geri adım atmayacağını söyledi.

Demiryollarındaki grev ve sefer iptalleri nedeniyle Fransa ile diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ulaşımın da büyük oranda aksayacağı bildirildi.

İptaller nedeniyle Fransa ile Almanya, İsviçre, İtalya ve İspanya arasındaki demiryolu ulaşımının durma noktasına geleceği belirtildi.

Daha önce 22 ve 23 Mart'ta greve giden ulusal havayolu şirketi Air France çalışanları da çalışma şartları ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle yeniden grev kararı aldı. 3 ve 7 Nisan'da ilan edilen greve son alınan kararla 10 ve 11 Nisan da eklenerek 4 gün greve yapılacağı ifade edildi.

Ülkede çok sayıda sendikaya bağlı çöp toplama ve işleme çalışanı da bugünden itibaren süresiz greve başladı.

Paris ve çevresinde çok sayıda çöp toplama ve işleme merkezinde greve yoğun katılım sağlanırken, çöp kamyonu ve konteynerlerin bulunduğu depoların önünde toplanan çalışanların, dışarıya çıkışı engellediği aktarıldı.

Demiryolu çalışanlarının grev ve gösteri kararına bir destek de enerji sektöründen geldi. Çalışma şartları ve ücret politikalarının iyileştirilmesi amacıyla 3 aylık grev kararı alan elektrik ve gaz işletmeleri çalışanları, hükümetin reform paketleri ve özelleştirme hedefleriyle ülkede aylar sürecek bir kaosun kapısını araladığını ilan etti.

Bu çerçevede sürecek grevlerin daha sonra ülke çapında kitlesel gösterilere dönüşeceği de kaydedildi.

Fransa'da çeşitli sektörlerde grev dalgası yayılırken, eğitim ve üniversiteye giriş alanında getirilen düzenlemeleri protesto amacıyla öğrencilerin başlattığı eylemler de yayılıyor.

Çok sayıda şehirde bir süredir devam eden kampüs ve dersliklerde oturma eylemi ve dersleri engelleme şeklindeki protestolar nedeniyle 50'ye yakın üniversitede eğitimin aksadığı veya güçlükle verilebildiği öğrenildi.