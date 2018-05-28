Fransa'da kahraman ilan edilen gence Macron'dan vatandaşlık ve iş sözü

Yaşamını hiçe sayarak 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtaran Malili kaçak göçmen Fransa'da kahraman ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Malili genci Fransız vatandaşı ve itfaiye eri yapma sözü verdi.

Fransa'da kaçak göçmen olarak yaşayan Malili Mamoudou Gassama başkent Paris'te balkondan sarkan 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtardı.

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Gassama hiç düşünmeden balkondan balkona tırmandı ve dördüncü kata ulaşarak aşağı düşmek üzere olan çocuğu çekip aldı.

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O anın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Küçük çocuğun yaşamını kurtarmak için hayatını tehlikeye atan Mamoudou Gassama ülkede kahraman ilan edildi.

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22 yaşındaki Malili gence ülkenin en önemli devlet nişanı olan "Legion d'Honneur" verilmesi çağrıları yapılıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Gassama'yı Elysee Sarayı'nda kabul etti ve teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Macron, Gassama'yı Fransız vatandaşı ve itfaiye eri yapma sözü verdi.

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Gassama'ya "Malili Spiderman" örümcek adam benzetmesi de yapılıyor.

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Gassama o anları ise şu cümlelerle anlattı: Futbol maçını izlemek için burada bir restorana geldim. İnsanların bağırıp çağırdıklarını gördüm. Çocuğun balkondan düşmek üzere olduğunu farkettim. Çocukları çok severim zarar görmelerini istemem. Hemen bir çözüm yolu bulmaya çalıştım. Tanrıya şükürler olsun yukarı tırmanıp onu kurtarabildim. İlk kapıya tırmandım sonra balkondan balkona kendimi çektim."

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Paris Belediye Başkanı da Malili gençle telefonda görüştü. Belediye Başkanı birkaç ay önce daha iyi yaşama kavuşma umuduyla Paris'e giden gencin bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışacaklarını belirtti.

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