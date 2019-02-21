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Fransa'da grip alarmı

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Fransa'da kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'da grip alarmı
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 Sağlık Bakanlığı'na bağlı Fransa Halk Sağlığı'ndan yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı kaydedildi. 


Açıklamada, ülkenin tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Grip salgını nedeniyle ölenlerin yüzde 87'sini 75 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu bildirildi. 

Aşının, söz konusu virüse karşı yüzde 21 oranında etkili olduğu da kaydedildi.

"H3N2" virüsü, 2015'te de 18 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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