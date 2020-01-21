banner255
banner69
66 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
89 0
 
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
139 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
114 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
55 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
30 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
216 0
banner374

Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı

banner27

Fransa'nın güney bölgesi Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren "Gloria" kasırgası nedeniyle bin eve elektrik verilemiyor.

Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı

 

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesini etkisi altına aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, İspanya sınırında bulunan ve Perpignan, Lamanere ve Porta gibi yerleşim bölgelerinin yer aldığı Pyrenees-Orientales bölgesinde kasırga nedeniyle bin ev elektriksiz kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgedeki birçok ilde yollar ulaşıma kapandı. Fransa'yı İspanya'ya bağlayan A9 otoyolunda da Perpignan ile Boulou arasında ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

İspanya'da, Gloria kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kentte de alarma geçilmişti.

Fransa'da Gloria Kasırgası ile ilgili görsel sonucu

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.