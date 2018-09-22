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Fransa'da gıda ürünlerinde böcek salgısı ve hayvan jelatini

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Fransa'daki marketlerde satılan çok sayıdaki gıda ürününde böcek salgısı veya hayvan jelatini kullanıldığı ortaya çıktı.

Fransa'da gıda ürünlerinde böcek salgısı ve hayvan jelatini
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Fransa'daki gıda skandalı bir tüketici koruma kuruluşu tarafından yapılan araştırmada ortaya çıktı. 

Araştırmaya göre birçok ünlü marka ürünlerinde hayvan jelatini kullanıldığını etiketlerde belirtmiyor.

Marketlerde satılan yoğurdun yapımında sığır jelatini, bazı meyve sularında ve gazlı içeceklerdeyse böceklerden elde edilen renklendirici kullanıldığı tespit edildi. 

Börülce konservesindeyse tavuk suyu kullanıldığı ortaya çıktı.

Araştırmayı yapan kuruluş, ürünlerde yer alan bu katkı maddelerinin etiketlerde açıkça belirtilmesi için imza kampanyası başlattı.

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