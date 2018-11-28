Fransa alev alev

Fransa'da ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zamları protestolarının bilançosu ağır oldu. Yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda 2 kişi öldü, 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zamları protestolarının bilançosu ağır oldu. Yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda 2 kişi öldü. 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı. 794 kişi gözaltına alındı. Gösteriler ülke ekonomisinin etkilerken, 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybı yüzde 70 oldu. "Macron istifa" diye bağıran eylemcilere göz yaşartıcı bomba atıldı. Eylemcilerin 10 gündür süren protesto gösterileriyle Macron'un politikalarına "kırmızı kart" gösterdiği belirtiliyor.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 10 gündür ülke genelinde düzenlendikleri gösterilerde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Son bir yıl içerisinde motorin fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde şu ana kadar Paris sokaklarında alevlerin yükseldiği, iş yerlerinin hasar gördüğü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışlarının tutulduğu, turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı, polisin eylemcilere sert müdahalelerde bulunduğu, yaralananların ve gözaltına alınanların sayısının arttığı, Müslümanlara ırkçı saldırıların düzenlendiği olaylar dikkati çekti.

24 Kasım Cumartesi günü başta başkent Paris'te olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye 287 bin kişinin katıldı.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champ-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Polis, hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. Göstericiler ayrıca polise şişe ve taş fırlattı. Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerde alevler yükseldi.

Bu arada, protestolar nedeniyle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Eyfel Kulesi'nin kapıları 24 Kasım Cumartesi günü ziyaretçilere kapatılmıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını bildirirken, Emniyet Müdürlüğü bu gösteri sırasında gözaltına alınan kişilerin sayısının 101 olduğunu duyurdu. Fransız basını, bu 101 kişiden 27'sinin gözaltı süresinin uzatıldığını yazdı.

17 Kasım'da ülke genelinde yaklaşık 2 bin gösterinin gerçekleştiği olaylara yaklaşık 287 bin kişi katıldı. Göstericiler, ülkedeki yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenledi, akaryakıt depolarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahale etti.

Öte yandan Elysee Sarayı'nın çevresine gelen yaklaşık 1200 kişi, "Macron istifa" sloganı attı. Göstericiler, daha sonra Saray'a girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştı ancak polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları engelledi.

Eylemcilerin perşembe günü depoların giriş ve çıkışını kapatması nedeniyle 75'ten fazla akaryakıt istasyonunda satış yapılamamıştı.,

Ülke genelinde yaklaşık 287 bin katıldığı ilk günkü gösterilerin ardından protestolara katılanların sayısı düştü. İkinci gün yaklaşık 40 bin ve altıncı gün yaklaşık 5 bin 100 kişinin katıldığı gösterilerde, 24 Kasım Cumartesi günü dikkate alındığında katılımın düştüğü ancak şiddetin arttığı görülüyor.

Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi olmak üzere 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı. Bu arada 17 Kasım'daki gösterilerde eylemciler tarafından İslamofobik ve ırkçı saldırılar düzenlendi. France Info'nun haberine göre, Saint-Quentin kentindeki protestoda göstericilerden bir grup, aracının içinde bulunan kadına önce hakaret etti sonra da başörtüsünü çıkarmaya zorladı. Durumu fark eden gösterinin organizatörünün, saldırıda bulunan eylemcileri uyardığı belirtildi. Fransız basınına göre, gösterilerde çıkan olaylarda 9 kişiye hapis cezası verildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 17 Kasım'da başlayan akaryakıt zamları protestolarının, ekonominin üzerinde ciddi etkisinin olduğunu söyledi. Gösteriler nedeniyle şirketlerin ciro kaybının 17 Kasım'da yüzde 39, cumartesi yüzde 24 olduğunu belirten Le Maire, 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybının yüzde 60 ile 70 olduğunu vurguladı.