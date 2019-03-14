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Fransa açıklarında çevre felaketi

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Atlantik Okyanusu'nun Fransa açıklarında çevre felaketi yaşanıyor. İtalyan bandıralı bir tankerin batmasının ardından 10 kilometrelik bir alanda petrol sızıntısı oluştu.

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Fransa açıklarında çevre felaketi
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İtalyan bandıralı "Grande America" tankeri iki gün süren yangının ardından salı günü batmıştı.

214 metrelik geminin toplam 27 kişilik mürettebatı kurtarıldı. Gemiden sızan petrolünse 10 kilometrelik bir alana yayıldığı ifade ediliyor.

Çevre felaketinin önüne geçmek için 24 saat çalışan ekipler sızıntıyı kontrol altına almaya çalışıyor.

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