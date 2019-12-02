Fransa 5 Aralık'ta genel greve çıkıyor

Fransız emekçiler 5 Aralık'ta greve gitme kararı aldı. Neredeyse tüm sektörleri kapsayan grev hayatı durduracak gibi görünüyor.

5 Aralık'ta Fransa'da hayat duracak. Toplu ulaşım hizmetlerinden uçak uçuşlarına kadar neredeyse tüm sektörlerdeki çalışanlar greve gidiyor.

HER YERDE GREV

Bütün sendikalar, sağlık, postane, itfaiye, elektrik kurumu demiryolu ve toplu taşıma işçileri, havaalanı çalışanları, hükümetin “emekli aylığı reform” planlarını protesto etmek için greve çıkacak.

Öte yandan geçen yıl 17 Kasım’dan beri sokaklara olan Sarı Yelekliler de greve katılacaklarını açıkladı.

150 GÖSTERİ YAPILACAK

Büyük grevin başlayacağı perşembe günü ülke genelinde 150 gösterinin yapılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilerin amacının ötesine geçmesinden endişe taşıdıklarını söyledi. Gösteriye katılanlara yasaların çizdiği çerçevede hareket etme çağrısında bulunan Castaner, polislerin de gereken önlemleri alacağını açıkladı.

Fransa’da 5 Aralık “Genel Grev ve Mücadele Günü” yaklaştıkça hükümet cephesinde tedirginlik artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yurt dışı gezilerini iptal etti ve olayları yakından takip edeceğini söyledi. Hükümet, özellikle emekli maaşlarının düşürülmesini öngören “emeklilik reformu” karşıtı yapılacak grev ve gösterilerin zayıf geçmesi için karalama ve tehdit politikalarını hayata geçirmiş durumda.