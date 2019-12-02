banner255
banner69
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
52 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
13 0
 
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
22 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
76 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
61 0
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
97 0
Binatlı'ya lider dayanmıyor
Binatlı'ya lider dayanmıyor
104 0
banner82

Fransa 5 Aralık'ta genel greve çıkıyor

banner27

Fransa 5 Aralık'ta genel greve çıkıyor

Fransız emekçiler 5 Aralık'ta greve gitme kararı aldı. Neredeyse tüm sektörleri kapsayan grev hayatı durduracak gibi görünüyor.

5 Aralık'ta Fransa'da hayat duracak. Toplu ulaşım hizmetlerinden uçak uçuşlarına kadar neredeyse tüm sektörlerdeki çalışanlar greve gidiyor.

HER YERDE GREV

Bütün sendikalar, sağlık, postane, itfaiye, elektrik kurumu demiryolu ve toplu taşıma işçileri, havaalanı çalışanları, hükümetin “emekli aylığı reform” planlarını protesto etmek için greve çıkacak.

Öte yandan geçen yıl 17 Kasım’dan beri sokaklara olan Sarı Yelekliler de greve katılacaklarını açıkladı.

150 GÖSTERİ YAPILACAK

Büyük grevin başlayacağı perşembe günü ülke genelinde 150 gösterinin yapılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, gösterilerin amacının ötesine geçmesinden endişe taşıdıklarını söyledi. Gösteriye katılanlara yasaların çizdiği çerçevede hareket etme çağrısında bulunan Castaner, polislerin de gereken önlemleri alacağını açıkladı.

Fransa’da 5 Aralık “Genel Grev ve Mücadele Günü” yaklaştıkça hükümet cephesinde tedirginlik artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yurt dışı gezilerini iptal etti ve olayları yakından takip edeceğini söyledi. Hükümet, özellikle emekli maaşlarının düşürülmesini öngören “emeklilik reformu” karşıtı yapılacak grev ve gösterilerin zayıf geçmesi için karalama ve tehdit politikalarını hayata geçirmiş durumda.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.