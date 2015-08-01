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Fotoğraf makinasının flaşı bebeği kör etti

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Çinde ismi açıklanmayan üç aylık bir bebek, fotoğraf makinasının flaşı nedeniyle gözünü kaybetti. Daily Mail in haberine göre, bebeğin anne-babasının arkadaşı, fotoğrafı yalnızca 25 santim mesafeden, flaşı kapamayı unutarak...

Fotoğraf makinasının flaşı bebeği kör etti
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Çinde ismi açıklanmayan üç aylık bir bebek, fotoğraf makinasının flaşı nedeniyle gözünü kaybetti. Daily Mail in haberine göre, bebeğin anne-babasının arkadaşı, fotoğrafı yalnızca 25 santim mesafeden, flaşı kapamayı unutarak çekti.   Kısa bir süre sonra çocuklarının gözünde problem olduğunu fark eden anne-baba, bebeği doktora götürdü. Bebeğin sol gözünde görme kaybı olduğu ve sağ gözünü tamamen kaybettiği açıklandı. Fotoğrafı çeken kişiye dava açılıp açılmayacağı bilinmiyor.   Flaşın sarı benekteki hücrelere zarar verdiği ifade edilirken, sarı beneğin gelişimi çocuklar dört yaşına basana kadar tamamlanmıyor.
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