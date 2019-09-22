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Foseptik faciası

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Hindistan'da aile üyeleri bir foseptik kuyusuna düşen kadını kurtarmak için çukuruna indi, aynı aileden beş kişi öldü

Foseptik faciası
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Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Gujarvada köyünde bir foseptik faciası yaşandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Patan bölgesine bağlı Gujarvada köyünde atık suyun toplandığı foseptiğe düşen 1 kadın ile onu kurtarmak için lağım çukuruna inen diğer 4 kişinin soludukları zehirli gaz nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ranjanaben isimli kadının, yanlışlıkla tuğladan kapağına bastığı foseptiğe düştüğünü kaydeden polis, kadını kurtarmak için lağım çukuruna inen eşinin soluduğu zehirli gaz nedeniyle bilincini kaybettiğini aktardı.

Ranjanaben ve eşini kurtarmak için çukura inen aileden diğer 3 kişinin de aynı kaderi paylaştığını ifade eden polis, söz konusu 5 kişinin hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin yaşlarının 40 ila 65 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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