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Fok balığı kanoculara ahtapot fırlattı

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Denize açılan ikili, kamerayı test ederken başlarına hayal bile edemeyecekleri bir şey geldi

Fok balığı kanoculara ahtapot fırlattı
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Yeni Zelanda'nın Kaikuro kasabası açıklarında bir fok balığı, kano kullanan bir erkeğin yüzüne ahtapot fırlattı.

Bir grup maceracı, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Kaikuro sahil kasabasında yeni aldıkları kamerayı test etmek için kano ile denize açıldı.

Taiyo Masuda kamerayı test ederken alışılmadık bir olaya tanık oldu. Çekim sırasında bir fok balığı, ağzındaki ahtapotu kanoculardan birinin suratına attı.

Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Masuda, videonun altına, "Arkadaşım yüzüne bir ahtapot yedi. Daha önce böyle bir kano macerası yaşamamıştık" notunu düştü.

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