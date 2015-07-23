Focus: Erdoğan IŞİDi küçümsüyor

Suruç katliamı ile ilgili olarak kaleme alınan yazıda, IŞİD militanlarının sorunsuzca Türkiye sınırından Suriyeye girdikleri ve silahlarını da Türkiye üzerinden savaş bölgesine soktukları öne sürülüyor. Bugünlerde İstanbulda...

Suruç katliamı ile ilgili olarak kaleme alınan yazıda, IŞİD militanlarının sorunsuzca Türkiye sınırından Suriyeye girdikleri ve silahlarını da Türkiye üzerinden savaş bölgesine soktukları öne sürülüyor. Bugünlerde İstanbulda bulunan Almanyada Türkiye uzmanı olarak bilinen Udo Steinbach, telefonla Focus-Online verdiği röpotajda Erdoğanın bu güne kadar IŞİDe karşı takındığı tavır Türkiyede büyük bir konu. Tüm basın bu terör örgütünün güçlendirilmiş olmasını eleştiriyor. IŞİD Türkiye üzerindeki tüm tedarik kanallarının sorunsuzca işledi dedi.



Steinbach, Türkiyenin bir savaş meydanı haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Teröristler evcilleştirilemez diyen uzman, Erdoğan, bu terör örgütlerinden bir saldırı beklemiyordu. Tehlikeyi küçümsedi. IŞİDin yaptıklarını iyi takip eden herkes, bu insanların tutarlı bir dost veya düşman tutumları olmadığını bilir. Böyle fanatik bir fikire dahil olanları yola getiremezsiniz diye ekledi.



ERDOĞAN KARARLILIKLA MÜCADELE ETMELİ



Suruç katliamının Erdoğan için çok şeyleri değiştirdiğini söyleyen Steinbach Olaydan çok etkilenmiş görünüyor. Bu insalık dışı olayı yapanları halkım adına lanetliyorum diyor. Cumhurbaşkanı şimdi IŞİDe karşı daha kararlı mücadele etmek zorunda dedi.

Ahmet İncel / Münih, (DHA)