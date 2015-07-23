banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Focus: Erdoğan IŞİDi küçümsüyor

banner27

Suruç katliamı ile ilgili olarak kaleme alınan yazıda, IŞİD militanlarının sorunsuzca Türkiye sınırından Suriyeye girdikleri ve silahlarını da Türkiye üzerinden savaş bölgesine soktukları öne sürülüyor. Bugünlerde İstanbulda...

Focus: Erdoğan IŞİDi küçümsüyor
banner137

Suruç katliamı ile ilgili olarak kaleme alınan yazıda, IŞİD militanlarının sorunsuzca Türkiye sınırından Suriyeye girdikleri ve silahlarını da Türkiye üzerinden savaş bölgesine soktukları öne sürülüyor. Bugünlerde İstanbulda bulunan Almanyada Türkiye uzmanı olarak bilinen Udo Steinbach, telefonla Focus-Online verdiği röpotajda Erdoğanın bu güne kadar IŞİDe karşı takındığı tavır Türkiyede büyük bir konu. Tüm basın bu terör örgütünün güçlendirilmiş olmasını eleştiriyor. IŞİD Türkiye üzerindeki tüm tedarik kanallarının sorunsuzca işledi dedi.

Steinbach, Türkiyenin bir savaş meydanı haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Teröristler evcilleştirilemez diyen uzman, Erdoğan, bu terör örgütlerinden bir saldırı beklemiyordu. Tehlikeyi küçümsedi. IŞİDin yaptıklarını iyi takip eden herkes, bu insanların tutarlı bir dost veya düşman tutumları olmadığını bilir. Böyle fanatik bir fikire dahil olanları yola getiremezsiniz diye ekledi.

ERDOĞAN KARARLILIKLA MÜCADELE ETMELİ

Suruç katliamının Erdoğan için çok şeyleri değiştirdiğini söyleyen Steinbach Olaydan çok etkilenmiş görünüyor. Bu insalık dışı olayı yapanları halkım adına lanetliyorum diyor. Cumhurbaşkanı şimdi IŞİDe karşı daha kararlı mücadele etmek zorunda dedi.

Ahmet İncel / Münih, (DHA)
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.