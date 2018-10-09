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Florence bitti, Michael geliyor

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Geçtiğimiz ay Florence Kasırgası'yla boğuşan ABD'de şimdi 'Michael' paniği yaşanıyor. Doğu Yakası'nda alarm durumuna geçilirken, kasırgadan en çok etkilenmesi beklenen Florida'da halka 'Hazırlıklı olun' çağrısı yapılıyor.

Florence bitti, Michael geliyor
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Florida Valisi Rick Scott, tropik fırtınanın bugün itibarıyla eyaleti vuracağını duyurdu. Scott, saatte 160 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın ‘Kategori 2’ olarak değerlendirildiğini, daha da güçlenmesi yönünde endişeleri olduğunu belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre Vali Scott, Florida’nın 26 bölgesinde OHAL talimatı verdi.

ABD, geçtiğimiz ay da Florence Kasırgası sebebiyle zor günler geçirmişti.

Başta Kuzey Carolina olmak üzere 5 milyon kişiyi etkileyen kasırga sebebiyle yüzbinlerce ev elektriksiz kalmış ve on binlerce insan tahliye edilmişti.

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