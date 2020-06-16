Flaş iddia: Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore'nin, Kaesong şehri yakınlarında Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurduğu iddia ediliyor.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında hafta sonunda tırmanan kriz bugün adeta zirve yaptı. Güney Kore sınırından Pyongyang yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, duruma sert tepki göstermiş ve askerlerin herhangi bir operasyona karşı hazır olduğunu dile getirmişti.

ORDU ALARM DURUMUNDAYDI



Kim Yo-jong’un ardından açıklama yapan Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı ise, “Ordumuzu tampon bölgeye göndermek için harekât planı üzerinde çalışıyoruz. Hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda hızlı adımlar atmaya hazırız ve alarm durumundayız” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın patlama bölgesinden geçtiği ilk karelerde yoğun duman görülüyor.

Yaşanan krizde iki ülkeyi sıcak çatışmanın eşiğine getirecek gelişme ise bugün yaşandı. Reuters’ın Yonhap ajansından son dakika aktardığına göre, sınır hattındaki Kaesong şehri yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

BAKANLIK DOĞRULADI



Güney Kore Birleşme Bakanlığı patlamayı doğrularken, “Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49’da Kaesong iletişim ofisini havaya uçurdu” açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası’nda barış ve huzurun sağlanması için Seul ve Pyongyang yönetimlerine sükûnet çağrısında bulundu.