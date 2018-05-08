Fişi çekilmeden bir gün önce komadan uyandı

ABD'de geçirdiği trafik kazasının ardından komaya giren 13 yaşındaki çocuk yaşam destek ünitesinin kapatılmasına bir gün kala uyandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşaan 13 yaşındaki Trenton McKinley ölümün kıyısından döndü.

Küçük çocuk Mart ayında geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girdi. Ailesi bu süreçte dört kere kalbi duran çocuğun yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdi. Bir keresinde küçük çocuğun kalbi 15 dakika boyunca durmuştu.



Doktorlar gerçekleşen kalp durmalarının ardından aileye küçük çocuğun uyansa bile ağır beyin hasarından izler taşıyacağını aktardı.

Ancak ünitenin kapatılmasından bir gün önce 13 yaşındaki McKinley aniden uyandı. Ailesinin organlarını bile bağışladığı Trenton'ın uyanması doktorlarını şaşırtı.

Trafik kazasının ardından kafatası kırılan çocuğun sağlık durumunun komadan çıktıktan sonra iyiye gittiği belirtildi.



Küçük çocuk kaza anını net olarak hatırlamadığını söylese de komadayken cennete gittiğini söyledi.