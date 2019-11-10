Finlandiya'da plaj, yumurta şeklinde buz toplarıyla kaplandı

Finlandiya'nın Hailuoto adasında nadir görülen bir doğa olayıyla, plajda yumurta şeklinde buz topları oluştu. Marjaniemi plajında 30 metre genişliğinde bir alan irili ufaklı binlerce buz kütlesiyle kaplandı.

Fotoğrafı eşiyle deniz kıyısında yürüyüş yaparken çeken RistoMattila, "Bazı yumurtların büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden buz uzmanı JouniVainio, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

'UYGUN KOŞULLARIN BİR ARAYA GELMESİYLE SENEDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLİR'

Vanio, "Bu durum, uygun hava koşullarında senede sadece bir kez görülebilir. Bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor" diye konuştu.

JuoniVanio, buz toplarının oluşum süreci için de "Ayrıca nüve işlevi görecek bir şey lazım. Etrafındaki buzları toplamaya başlayan bu nüve, dalgalarla ileri geri kıyıya taşınır. Küçük topun yüzeyi ıslanınca donar ve giderek büyür" dedi.