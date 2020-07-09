banner411
banner69
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
14 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
344 0
 
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
107 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
25 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
118 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
52 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
41 0
banner460

Film değil gerçek

banner27

Samoa'da bir mahkum, cezasının bittiği fark edilmeyince 5 yıl fazladan cezaevinde kaldı. Filmleri aratmayan olayla ilgili konuşan mahkum Sio Agafili, "Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım" dedi

Film değil gerçek

Samoa’da 2008’de cezaevine giren Sio Agafili’ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince, talihsiz adam cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı.

45 yaşındaki Agafili’nin normal şartlarda 2015’in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu. Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hakim hatayı fark etti.

‘KİMSE CEZAMIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ’

Üç çocuk babası olan Agafili, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi” dedi.

“Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım” diyen Agafili, “Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.