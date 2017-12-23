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Filipinlerde tropikal fırtına felaketi

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Filipinlerde tropikal fırtına felaketi
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Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 120'yi geçtiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'na bağlı Lanao del Norte'de 62, Zamboanga del Norte'de 46 ve Lanao del Sur'da 18 olmak üzere toplam 126 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cuma günü Mindanao Adası'nı vurduktan sonra saatte 95 kilometre hızla Sulu Denizi'ne doğru yönelen tayfunun bugün Palawan Adası'na ulaşması bekleniyor.
Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, altyapı ve tarımda 20 milyon dolara yakın zarara neden olmuştu.

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

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