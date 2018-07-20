banner107
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
242 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
41 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
43 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
56 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
43 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
100 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
33 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
73 0
banner82
banner147

Filipinler 'Henry' fırtınasına teslim

banner27

Filipinler 'Henry' fırtınasına teslim
banner137

Filipinler'de fırtına nedeniyle 71 binin üzerinde kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.
Yerel basında yer alan habere göre, Filipinler Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Henry" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla ailenin 59 güvenli noktaya taşındığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 evin hasar gördüğü, fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle tahliyelerin gerçekleştiği kaydedildi.
Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.