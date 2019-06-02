 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
2 0
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
351 0
 
142 0
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
28 0
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
13 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
12 0
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
136 0
banner82

Filipinler, 69 konteyner çöpü Kanada'ya geri gönderdi

banner27

Filipinler, Kanada'nın 2014'te "geri dönüşümlü plastik" adı altında Manila Limanı'na gönderdiği, 5 yıldır 2 ülke arasında krize neden olan 69 konteyner çöpü bir gemiyle geri gönderdi.

banner262
Filipinler, 69 konteyner çöpü Kanada'ya geri gönderdi
banner267

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay Kanada'nın tavrını değiştirmemesi halinde "denize açılıp çöpü Kanada'ya dökeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kanada, bu tehdidin ardından çöpün tüm nakliye masraflarını karşılamayı kabul etti.

Manila'nın kuzeyindeki Subic Körfezi'nde ayrılan yaklaşık 1500 ton çöp yüklü geminin Haziran ayında Vancouver'a ulaşması bekleniyor. Çöpler, burada atıklardan yakıt üretilen bir tesiste işlenecek.

Kanada Çevre Bakanlığı'nın meclis işlerinden sorumlu yetkilisi Sean Fraser BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu adım, Kanada menşeli çöple ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizin göstergesi" dedi.

Fraser, "Filipinler'in çöp meselesini ciddi bir öncelik olarak gördüğünü vurgulamasından sonra Kanada'nın süreci hızlandırdığını' söyledi.

Gelişmiş ülkeler, yıllardır çöplerini gelişmekte olan ülkelere gönderiyor.

Asya'da yabancı çöpe yasak

Ancak geçen yıl başta Çin olmak üzere bazı Asya ülkelerinin "yabancı çöp" ithalatını yasaklaması nedeniyle zengin ülkeler için çöpler büyük bir sorun haline gelmeye başladı ve sevkiyat ithalatın hâlâ serbest olduğu ülkelere kaydı.

Güney Asya ülkeleri, çöplerin bir kısmının yasa dışı olarak ithal edildiğini söylüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.