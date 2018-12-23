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Fil çiftçiyi öldürdü

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Sabah saatlerinde tarlada saldırıya uğrayan çiftçi, dev hayvan tarafından ezildi

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Fil çiftçiyi öldürdü
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Malezya'da bir çiftçi, tarlasında karşısına çıkan  filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Johor eyaletine  bağlı Kota Tinggi kentinde çiftçilik yapan 26 yaşındaki Muhammed Rıdvan Mohd  Yasin, sabah saatlerinde tarlasını kontrol ettiği sırada filin saldırısına  uğradı.

Tarlanın yakınındaki ormandan gelen filin, çiftçiye saldırıp yere  yıktıktan sonra üzerine çıktığı belirtildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çiftçi, önceki gün sabah yaşamını  yitirdi.

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