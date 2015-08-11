Fetih Ordusu, rejim kışlasını havaya uçurdu

Suriyede Esad rejimi sivilleri katletmeye devam ederken, muhaliflerin çatı örgütü olan Fetih Ordusu da rejim güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştırdı. İdlibde rejim güçlerine ait bir kışla, binanın altına yerleştirilen patlayıcıyla havaya uçuruldu.

Suriyede muhaliflerin çatı birliği Fetih Ordusuna bağlı birlikler, İdlibin Fua köyünde rejim güçlerine ait bir kışlayı tünel kazarak altına yerleştirdikleri patlayıcıyla havaya uçurdu.

Onlarca rejim askeri öldü

Patlamanın sonucunda onlarca Hizbullah destekli rejim askeri ölürken çok sayıda asker de yaralandı. Tünelin patlamasından sonra muhalifler Fua köyüne ağır silahlarla saldırdı. Fetih Ordusu, Şamın kuzeybatısında yer alan Zebadani ilçesindeki birliklerine yönelik rejim saldırılarını hafifletmek amacıyla İdlib vilayetindeki rejimin son kalelerinden Kafraya ve Fua köylerine saldırıyor.

Ahraruş Şam saha komutanlarından Tarık el Sayid, saldırıdan bir süre önce yaptığı açıklamada, Fetih ordusuna bağlı Ahraruş Şam birliklerinin rejimin kontrolündeki Fua ve Kafraya köylerinde Esad güçlerine ait hedeflere tank, havan topu ve mutfak tüpünden bozma “cehennem” adı verilen toplarla saldırdığını söylemişti. Sayid, Şam yönetimine bağlı güçlerin uzun bir zamandır Fua ve Kafrayada kuşatmaları altında olduğunu vurgulayarak “Allahın izniyle zafer yakındır” demişti.

Nisan ayından bu yana

Ahraruş Şam, Aksa Askerleri (Cundul-Aksa), Sunne Ordusu (Ceyşus-Sunne), Feylekuş-Şam, Hak Tugayı (Livaul-Hak) ve Nusra Cephesi gibi grupların Fetih Ordusu (Ceyşul Feth) adı altında birleşerek nisan ayında İdlibe ortak saldırı düzenlemesi sonucu kent merkezi tamamen muhaliflerin kontrolüne geçmişti.

Esad güçlerinin saldırılarında 34 kişi daha öldü

Suriyede Esada bağlı birliklerin muhaliflerin denetiminde olan yerlere havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 10u çocuk, 4ü de kadın olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, rejime bağlı birliklerin savaş uçakları, roket, füze ve havan toplarıyla muhaliflerin kontrolünde olan yerlere saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, 34 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.