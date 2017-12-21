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Feribot 251 yolcuyla alabora oldu

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Filipinler'de 251 kişiyi taşıyan feribot fırtına nedeniyle alabora oldu. Yerel radyo olayda en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Kurtarma çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle aksıyor.

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Feribot 251 yolcuyla alabora oldu
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 Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de fırtına nedeniyle bir feribot alabora oldu. Mürettebatla birlikte toplamda 251 kişiyi taşıdığı belirtilen feribotta en az üç kişinin öldüğü belirtildi. 

Başkent Manila'nın 70 kilometre doğusunda meydana gelen olayda kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları aksıyor. Bu durumun ölü sayısının artmasına neden olabileceği ifade ediliyor. 

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Armand Balilo, "Ölü ve yaralıların olduğu yönünde duyumlar alıyoruz ama henüz olayın bütünlüğünü anlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Sözcü bazı yolcuların çevredeki botlar tarafından kurtarıldığını da belirtti. 

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