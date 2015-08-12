Fergusonda gözaltı sayısı 140ı geçti

Siyahi genç Michael Brownın (18) polis tarafından öldürülmesinin birinci yıl dönümünün ardından yeniden protesto gösterilerine sahne olan Fergusonda gözaltılar sürüyor. Yerel basında,...

Siyahi genç Michael Brownın (18) polis tarafından öldürülmesinin birinci yıl dönümünün ardından yeniden protesto gösterilerine sahne olan Fergusonda gözaltılar sürüyor.

Yerel basında, pazartesi sabahından bu yana 140tan fazla kişinin gözaltına alındığı haberleri yer aldı. Yaklaşık 150 kişilik bir protestocu grubu, dün öğle saatlerinde Fergusonun bağlı olduğu St. Louis idari bölgesindeki Thomas F. Eagleton Federal Mahkemesine yürüdü.

Adalet Bakanlığı, görevini yap ve Siyahilerin hayatı da değerli sloganları atan protestocular, binaya girmek isteyince polis barikatlarıyla karşılaştı. Yetkililer, göstericilerden bazılarının barikatları aşmasının ardından çıkan arbedede 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü siyahi aktivist ve siyaset bilimci Cornel Westin de bulunduğu bildirildi.

Akşam saatlerinde ise başka bir grup, St. Louis Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Earth Citydeki Interstate 70 otoyolunu trafiğe kapattı. Trafiği iki yönde durduran göstericilerden 64ü gözaltına alındı.

Gece düzenlenen gösterilerde ise adres Michael Brownın öldürüldüğü Canfield Sokağını ana yola bağlayan Batı Florissant Caddesiydi. Polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı gösterilerde, gece boyunca 23 kişi gözaltına alındı.

Kasabada olayların devam etme eğilimi göstermesi nedeniyle yetkililer dün olağanüstü hal ilan etmişti. St. Louis bölge yöneticisi Steve Stenger, yaptığı yazılı açıklamada, Dün gece meydana gelen şiddet olayları ve düzensizliğin ışığında, vatandaşların ve özel mülkiyetin zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak, şu andan itibaren geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan ediyorum ifadesini kullandı.

Stenger, polisin düzeni sağlamak, suçu engellemek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm yetki ve sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti.

Fergusonda pazar gecesi düzenlenen gösterilerde 18 yaşındaki siyahi genç Tyrone Harris Jr polis tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Fergusonda 9 Ağustos 2014te siyahi genç Michael Brownın öldürülmesi, ülke genelinde son yılların en şiddetli protesto gösterilerine neden olmuştu.

Polis memuru Wilsonın, Kasım 2014te yerel makamlarca açılan soruşturmada büyük jüri tarafından suçsuz bulunması ve başka eyaletlerde de benzer olayların yaşanması üzerine protestolar ülke geneline yayılmıştı.

AA

