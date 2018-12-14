Fentanil, kitle imha silahı olarak kullanılabilir uyarısı

Eroinden 50 kat daha güçlü olan fentanil uyuşturucu maddesinin, kitle imha silahı olarak kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

En tehlikeli uyuşturucu kategorisinde yer alan fentanilin, kitle imha silahı olarak kullabileceği tehlikesi nedeniyle eski CIA Başkanı Michael Morell, uyuşturucunun ulusal güvenliğe tehdit olduğunu açıklamıştı.



Ulusal güvenlik uzmanlarının da fentalinin, bir terör saldırısı için kullanılabileceği tehlikesine karşı giderek daha hazırlı olduğu bildiriliyor.



Yaklaşık 54 kilogram fentalin, 26 milyon insanı öldürebilecek güce sahip.



ABD Ulusal Uyuşturucu ile Mücade Enstitüsü’nün (NIDA) verilerine göre, Amerika’da fentanil kullanımından kaynaklı ölümler, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artış göstererek 29 bin 406’a yükseldi.



Meksika ve Çin’de üretimi yapılan maddenin, Amerikan toplumuna yasadışı yollarla sokulup, satışı yapılıyor.



Bloomberg’in aktardığına göre 2002 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da bir tiyatroda, 800 kişiyi rehin alan, 50 silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için, Rus güvenlik kuvvetleri içeriğinde fentanil olan gaz kullanmış ve bu operasyon sonucunda 100’den fazla rehine hayatını kaybetmişti.



Herhangi bir eşyaya bulaşan fentanil, o eşyaya dokunan kişileri bile ölümcül olarak etkileyebiliyor.