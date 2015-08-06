Fenerbahçe maçı sırasındaki prezervatif reklamına tepki

Fenerbahçe dün oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme maçında Ukraynanın Shakhtar Donetsk takımına 3-0lık skorla elenerek turnuvaya katılma hakkını kaybetti. Dün gece 21.45te başlayan maç sırasında yayınlanan...

Fenerbahçe dün oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme maçında Ukraynanın Shakhtar Donetsk takımına 3-0lık skorla elenerek turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

Dün gece 21.45te başlayan maç sırasında yayınlanan bir televizyon reklamı ise dikkat çekti.

Ukraynada yanınızdayız ifadesini kullanan reklam feminist örgüt FEMENin tepkisini çekti.

Ukrayna merkezli bir örgüt olan FEMENin lideri Inna Shevchenko Twitterdan yayınladığı mesajda reklamın seks turizmini öne çıkardığını belirtti.

SEKS TURİZMİ İÇİN EN ÇOK TÜRKLER GİDİYOR

Femen Türkiyenin sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Dün gece Ukraynadaki seks turizmiyle ilgili rezil bir reklam Türkiyeli futbol izleyicilerinin televizyon ekranlarında boy gösterdi.

Prezervatif markası, Türkiye takımı Fenerbahçe ve Ukrayna takımı Shakhtar Donetskin dün yayınlanan maçında şöyle bir reklam geçti: Ukraynada Yanınızdayız.-Durex.

Kadınların eş ya da fahişe olmaya zorlandığı cinsiyet rollerinin hala çok yaygın olduğu yoksul ve istikrarsızlaştırılmış Ukraynaya seks turizmi için istatistiksel olarak en çok giden ülkelerden birinin Türkiye olması, bu kadar büyük bir tanıtımdan sonra hiç de garip durmuyor.

Ukraynadaki seks turizmine karşı uzun bir mücadele yürüten FEMEN, Türkiyeli tüm destekçilerini bu cinsiyetçi reklamı kınamaya çağırıyor.

Ukraynadaki seks turizmi, ekonomik ve sosyal açıdan zayıf milyonlarca kadını mahveden ve varlıklı erkeklerin ceplerini şişiren canavar bir endüstridir.

Ukraynada da tüm Doğu Avrupada olduğu gibi seks turizmi politikacılar ve şirketler tarafından yayılan, erkeklerin kadınları sahiplendiği, zevk ya da zenginleşme amaçlı kullandıkları ölümcül bir hastalıktır.

FEMEN, milyonlarca kızın ve kadının haysiyetli ve seçme imkanlarının olduğu bir hayatı yaşama şanslarını yok eden bu cinsiyetçi propagandaya karşı çıkmaya çağırıyor!

Durexin sadece Ukraynalı kadınları değil tüm kadınlık tanımını aşağılayan bu reklamından tiksinti duyuyoruz. Ukrayna bir genelev değildir!