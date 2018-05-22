banner107
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
19 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
211 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
29 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
41 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
206 0
Az daha yayayı eziliyordu
Az daha yayayı eziliyordu
216 0
66 0
banner82
banner147

Felakete 200 metre kaldı

banner27

Hawai'deki Kilauea Yanardağından akan erimiş lav dereleri civarda bulunan jeotermal elektrik santraline yaklaşınca, kontrolsüz zehirli gaz salınımını engellemek için işçiler büyük bir hızla santrali hizmete kapadı.

Felakete 200 metre kaldı
banner137

Jeotermal santral çalışanları lavların yaklaşması üzerine 11. ve son termal kuyunun üzerine kapattı. Yeraltı sıcak sularının kullanılmasıyla elektrik üreten santral adanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyordu.

Yanardağın lav akıtan çatlaklarından birinin jeotermal santralin kuyularından 200 metre yakın olduğu kaydedildi. Mahalli yönetim, durumu yakından gözetlemek için mahalli yönetim federal yetkililerinin işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Santral, yanardağın ilk patladığı 3 Mayıs’ta kapatılmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.