Felaket bölgesinden tüyleri ürperten açıklama

Filipinler'in Cebu eyaletindeki iki köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi öldü. Enkaz altında onlarca kişinin olduğu bildirildi.

Yetkililer, enkaz altındaki mahsur kalanların cep telefonlarıyla mesaj göndererek yerlerini tarif ettiğini söyledi.

Naga kentinde iki köyü yerle bir eden toprak kayması, ülkenin kuzeyinde büyük bir yıkıma yol açan ve 88 kişinin öldüğü tayfun felaketinden bir gün sonra meydana geldi.

Mangkhut tayfunu Cebu’yu doğrudan vurmadı. Ancak şiddetli muson yağmurlarının ülke genelinde toprak kayması riskini artırdığı açıklanmıştı.

Cristita Villarba adlı bir görgü tanığı,”Deprem gibiydi. Gök gürlemesi gibi bir ses duyduk, hepimiz kaçmaya başladık. Herkes çığlıklar atarak kaçışıyordu. Enkaz altındakilere yardım etmeye çalıştık ama kardeşiminki dahil evlerin üzerini toprak kaplamıştı” sözleriyle felaketi anlattı.

Toprak kaymasında en az 21 kişi öldü

Yerel medyaya göre 600’den fazla aile, felaketin ardından geceyi tahliye merkezlerinde geçirdi.