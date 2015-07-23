FBI: IŞİD El Kaideden daha tehlikeli

Aspen Güvenlik Konferansında konuşan FBI yöneticisi Comey, IŞİDin bir yılı aşkın bir süredir sosyal medyadan yürüttüğü kampanyalarla Amerikalıları ve Amerikada yaşayan Müslümanları, Ortadoğuya seyahat edemiyorsanız bulunduğunuz...

Aspen Güvenlik Konferansında konuşan FBI yöneticisi Comey, IŞİDin bir yılı aşkın bir süredir sosyal medyadan yürüttüğü kampanyalarla Amerikalıları ve Amerikada yaşayan Müslümanları, Ortadoğuya seyahat edemiyorsanız bulunduğunuz yerde öldürün diyerek terör eylemlerine sevk ettiğini söyledi.



Dünya çapında 21 bin kullanıcının Twitter hesaplarını takip ettiğini belirten Comey, bunlardan binlercesinin Amerikada yaşadığını söyledi.

4 TEMMUZDA SALDIRACAKLARDI



Comey ayrıca Amerikanın Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuzda saldırı yapmayı planlayan bir grup IŞİD militanının yakalandığını da sözlerine ekledi. Comey, Chattanooga şehrinde geçtiğimiz günlerde iki askeri merkeze silahlı saldırıda bulunan ve 5 askeri öldüren Muhammed Yusuf Abdulaziz ismindeki saldırganın da aşırı dinci örgüt üyesi olduğunu ve radikalleştirildiğini açıkladı. Abdulazizin geçmişinde uyuşturucu kullandığı ve El Kaidenin genelde uyuşturucu kullanan kişileri ajan olarak kullanmayacağı ve IŞİDin bu gibi kişileri seçtiğini belirten FBI yetkilisi, şüphelerin olayın IŞİD boyutunda yoğunlaştırdığını söyledi.

Fark edemediklerimizden endişe ediyorum diye Comey, IŞİDin insanları bünyesine katmak ve Amerikanın dinlemelerinden kaçınmak için kriptolu haberleşme sistemini kullandıklarını açıkladı.

DHA



