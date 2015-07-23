FBI: “IŞİD, Amerikalı Müslümanları radikalleştiriyor”

IŞİD tehdidi, Amerika Birleşik Devletleri için bir ‘Ortadoğu’ sorunu olmaktan çıkıyor. Aspen Güvenlik Konferansı’nda konuşan

IŞİD tehdidi, Amerika Birleşik Devletleri için bir ‘Ortadoğu’ sorunu olmaktan çıkıyor. Aspen Güvenlik Konferansı’nda konuşan FBI Direktörü James Comey, IŞİDin bir yılı aşkın süredir sosyal medyadan yürüttüğü kampanyalarla çok sayıda Amerikalıyı etkisi altına aldığını ve Amerikada yaşayan Müslümanları, Ortadoğuya seyahat edemiyorsanız bulunduğunuz yerde öldürün diyerek terör eylemlerine sevk ettiğini söyledi.

“AMERİKA’DA YAŞAYAN RADİKALLERİN SAYISI YÜKSEK”

Dünya çapında Twitter’da, 21 binden fazla İngilizce yazan kullanıcının IŞİD’le bağlantılı hesapları takip ettiğini belirten Comey, bunlardan binlercesinin Amerikada yaşıyor olabileceğini söyledi.

“4 TEMMUZ BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NDE SALDIRACAKLARDI”

Comey ayrıca Amerikanın Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuzda saldırı yapmayı planlayan bir grup IŞİD militanının yakalandığını da sözlerine ekledi.

Comey, Chattanooga şehrinde geçen günlerde iki askeri merkeze silahlı saldırıda bulunan ve beş askeri öldüren Muhammed Yusuf Abdulaziz’in nasıl radikalleştiğini söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

“UYUŞTURUCU KULLANAN İNSANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Akrabalarının Abdulazizin geçmişinde uyuşturucu kullandığını söylediğini hatırlatan Comey, IŞİD’in, El Kaide’nin istikrarsız oldukları gerekçesiyle hiçbir zaman faydalanmayacağı uyuşturucu kullanan insanlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Fark edemediklerimizden endişe ediyorum diyen Comey, IŞİDin insanları bünyesine katmak ve Amerikanın dinlemelerinden kaçınmak için kriptolu haberleşme sistemini kullandıklarını açıkladı.

DHA