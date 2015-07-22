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Fas ve Fildişi'nden Suruç saldırısına kınama

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Fas ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Fas ve Fildişi'nden Suruç saldırısına kınama
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Fas resmi ajansı MAPta yer alan habere göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana gönderdiği taziye mesajında, Suruç ilçesindeki kültür merkezini hedef alan terör saldırısı haberini üzüntüyle aldıklarını belirterek, masum sivillerin hayatına kasteden menfur terörün her türlüsünü kınadı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da terör saldırısını kınadığı açıklamasında, Şu acı koşullarda Fildişi Sahili halkı ve hükümeti, Türkiye yönetimi ve saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifa diler ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

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