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Fareler ATM'deki parayı yedi

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Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan 1,2 milyon rupinin (yaklaşık 9 milyon TL) fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Fareler ATM'deki parayı yedi
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Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir para çekme makinesinin çalışmadığı yönünde şikayetler yapıldı.

İncelemede bulunan yetkililer ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 1,2 milyon Hindistan rupisinin (yaklaşık 9 milyon TL) fareler tarafından yenildiği tespit etti. 

ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

ATM, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmıyordu.

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