Fareler ATM'deki parayı yedi

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan 1,2 milyon rupinin (yaklaşık 9 milyon TL) fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir para çekme makinesinin çalışmadığı yönünde şikayetler yapıldı. İncelemede bulunan yetkililer ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 1,2 milyon Hindistan rupisinin (yaklaşık 9 milyon TL) fareler tarafından yenildiği tespit etti.



ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.



Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi. ATM, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmıyordu.