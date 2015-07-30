Fanteziye kapılıp, kaçmalarına yardım ettim

ABDde geçen Haziranda Clinton Hapishanesinden kaçan ilk mahkumlar olan David Sweat ve Richard Mattin nasıl kaçtıklarına dair gizem çözüldü. İlgili Haber ABDde kanalizasyondan kaçan mahkum yakalandı...

ABDde geçen Haziranda Clinton Hapishanesinden kaçan ilk mahkumlar olan David Sweat ve Richard Mattin nasıl kaçtıklarına dair gizem çözüldü.

İlgili Haber ABDde kanalizasyondan kaçan mahkum yakalandı

Hapishane terzisi Joyce Mitchell, mahkumlara yardım ettiğini ve biriyle de cinsel yakınlaşmaları olduğunu itiraf etti. 51 yaşındaki Mitchell, polise kaçışlarından sonra, iki mahkumun arıza diye adlandırdıkları kocasını öldürmeyi planladıklarını fakat kendisinin son anda vazgeçtiğini anlattı.

Mahkumlara yardım ettim, çünkü bir fanteziye kapılmıştım. İkisinin bana verdiği histen, ilgilerinden ve farklı bir hayat düşüncesinden hoşlanmıştım diyen Mitchell yedi sene hapis cezasına çarptırılabilir.

Son anda vazgeçmiş Mitchell, mahkumlara boruları kesebilecekleri bıçak temin etmiş. Özellikle mahkum Matt ile yakınlaştığını, kendisini öpen mahkuma bir kere oral seks yaptığını anlatan Mitchell, iki adamın kocasını öldürme planları yaptıklarını anlattı. Sweat ve Mattin kocasını uyutması için hap verdiği Mitchell, plana göre kaçışlarının gecesinde üçü beraber kocasını öldüreceklerdi.

Kaçmalarına yardım etmekle beraber son anda paniklediğini ve kocasını sevdiğini anlatan Mitchell, makhumlarla buluşmadığını söyledi. Kaçışlarının üçüncü haftasında Matt Kanada sınırında polis tarafından vurularak öldürülmüş ve Sweat de iki gün sonra yakalanmıştı.