banner107
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
211 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
324 0
43 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
43 0
13 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
42 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
88 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
119 0
banner82
banner147

Fantezinin böylesi

banner27

Fantezinin böylesi
banner137

İngiltere, 19 yaşındaki Zoe Adams’ın sevgilisiyle oynadığı cinsel oyunun nasıl mahkemede sonuçlandığını konuşuyor.

Mahkemeye çıkan genç anne, palyaço makyajı yapıp sevgilisine ‘Bana güven’ dediğini; sonra da yüzüne yastık kapadığı 18 yaşındaki Kieran Bewick’i göğsü, kolları ve bacaklarından bıçakladığını itiraf etti.

Kieran Bewick, “Makyajıyla gelip, bana ‘Seni korkutuyor mu?’ dedi. ‘Git, yüzünü yıka’ dedim. Joker’e benzeyen ağzıyla garip bir şekilde sırıtıyordu. ‘Bağlayabilir miyim?’ dedi, kabul etmedim. Sonra yastığı yüzüme koydu. ‘Beni seviyor musun?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Sonra ‘Bana güven’ dedi ve bıçakladı” ifadeleriyle olayı anlattı.

Genç adam, Haziran ayında gerçekleşen saldırıdan iç çamaşırıyla kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Zoe Adams, Kieran Bewick’i bıçakladığını kabul etse de, olayın anlatıldığı gibi gelişmediğini öne sürdü.

Polis ise genç kadının telefonunda rahatsız edici fotoğraflar olduğunu belirtti.

İngiliz basını, davanın sürdüğünü bildirdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.