Fantezinin böylesi

İngiltere, 19 yaşındaki Zoe Adams’ın sevgilisiyle oynadığı cinsel oyunun nasıl mahkemede sonuçlandığını konuşuyor.

Mahkemeye çıkan genç anne, palyaço makyajı yapıp sevgilisine ‘Bana güven’ dediğini; sonra da yüzüne yastık kapadığı 18 yaşındaki Kieran Bewick’i göğsü, kolları ve bacaklarından bıçakladığını itiraf etti.

Kieran Bewick, “Makyajıyla gelip, bana ‘Seni korkutuyor mu?’ dedi. ‘Git, yüzünü yıka’ dedim. Joker’e benzeyen ağzıyla garip bir şekilde sırıtıyordu. ‘Bağlayabilir miyim?’ dedi, kabul etmedim. Sonra yastığı yüzüme koydu. ‘Beni seviyor musun?’ diye sordu. Ben de ‘evet’ dedim. Sonra ‘Bana güven’ dedi ve bıçakladı” ifadeleriyle olayı anlattı.

Genç adam, Haziran ayında gerçekleşen saldırıdan iç çamaşırıyla kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Zoe Adams, Kieran Bewick’i bıçakladığını kabul etse de, olayın anlatıldığı gibi gelişmediğini öne sürdü.

Polis ise genç kadının telefonunda rahatsız edici fotoğraflar olduğunu belirtti.

İngiliz basını, davanın sürdüğünü bildirdi.