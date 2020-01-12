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Evini su basınca apartman görevlisini vurdu

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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yaşayan 93 yaşında bir adam, evini su bastığı için apartman görevlisini vurdu. Dehşet verici o anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Evini su basınca apartman görevlisini vurdu

Clark Bölgesi Hapishanesi’nde tutulan Robert Thomas adlı 93 yaşındaki adam, cinayete teşebbüs, adam kaçırma, bina içinde ateşli silah kullanmak, silahlı soygun ve ruhsatsız silah taşımakla suçlanıyor.

2 Ocak’ta yaşanan olayla ilgili cuma günü görülen davada, Thomas’ın avukatı, müvekkilinin yaşa bağlı akıl sağlığı sorunları nedeniyle bu fiili gerçekleştirmiş olabileceğini savundu.

Robert Thomas ise mahkemede yaptığı savunmada, “Adamı incitmek istemedi, sadece onu biraz korkutmak istedim” dedi.

Thomas’ın ofiste oturan apartman görevlisini vurduğu anlar ise Amerikan CNN televizyonu tarafından yayınlandı.

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