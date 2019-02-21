Evinden ölüm listesi çıktı

ABD'de silahlı saldırı hazırlığındaki bir şüphelinin yakalandığı açıklandı. Gazeteci ve siyasetçilerden oluşan bir ölüm listesi yaptığı belirtilen şüphelinin sahil güvenlik subayı olduğu belirtildi.

Polis, Christopher Paul Hasson’ın evinde çok sayıda silah ve mühimmat buldu. Savcılara göre kendisini ‘Beyaz Milliyetçi’ diye tanımlayan Hasson, aralarında önde gelen Demokrat Partili siyasetçilerin de bulunduğu bir hedef listesi hazırlamıştı.

Hasson’ın, Norveçli katil Anders Breivik’ten ilham aldığı öne sürülüyor. Mahkeme belgelerine göre Bölge Savcısı Robert Hur “Sanık, bu ülkede daha önce nadiren görülen düzeylerde masum sivil katletmeye niyetli” dedi.

Savcılar, Hasson’ın 2017’de yazdığı bir elektronik posta taslağında, “Dünyadaki hemen hemen herkesi öldürme yönteminin hayalini kuruyorum. Sanırım bir salgın en başarılısı olur ama gereken İspanyol nezlesini, şarbonu nasıl elde ederim? Emin değilim ama bir yolunu bulacağım” ifadelerini kullandı.

ABD medyası, 49 yaşındaki zanlının Washington’daki Sahil Güvenlik karargahında görev yaptığını ve Maryland’in dış mahallelerinden Silver Spring’te yaşadığını bildirdi.

Hasson’ın evinde yasa dışı ilaçlarla birlikte 15 silah ve binden fazla mermi bulundu.

Hasson’ın olası hedefleri arasında, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’nun Demokrat Partili Azınlık Lideri Chuck Schumer ile MSNBC kanalının sunucuları Chris Hayes ve Joe Scarborough’nun olduğu kaydedildi.