Dünya Haberleri  Evinde öldürülen Filistinlinin cenazesinde çatışma çıktı haberi İsrail askerlerince vurularak öldürülen 53 yaşındaki Ebu Marya toprağa verildi. AA El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer köyünde düzenlenen cenaze...

AA

El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer köyünde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı. Cenazeye katılanlar, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey şehid" , "İşgalciler tüm Filistin halkına karşı suç işliyor" ve "Özgürlük" sloganları attı.

Cenaze törenine İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Kalabalığın İsrail askerlerine taşla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir ambulansın da camları kırıldı.

Cenaze sırasında Beyt Ummer yakınlarındaki yolları tutan İsrail askerleri köye giriş çıkışlara da izin vermedi. İsrail ordusu cenaze törenindeki müdahaleye ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail askerleri, El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer köyünde bir eve düzenlediği baskında Ebu Marya'ya ateş açmıştı. Saldırıda Marya hayatını kaybederken, bir oğlu da ayağından yaralanmıştı.

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'nın Cenin şehrinde Muhammed Alavine isimli bir Filistinliyi vurarak öldürmüştü.