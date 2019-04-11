Everest'in yüksekliği yeniden ölçülecek

Dünyanın en yüksek dağı Everest'in yüksekliğini yeniden ölçmek için Nepal hükümetinin tayin ettiği dağcılardan oluşan bir ekip Çarşamba günü yola çıktı. Yetkililerin açıklamasında yapılacak ölçüm ile dağın yüksekliğinin değiştiği ve eskiye oranla azaldığı şeklindeki süregelen spekülasyonlara son verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Himalaya sıradağlarında yer alan ve Nepal ile Çin sınırı üzerinde bulunan Everest'e tırmanacak keşif heyeti dört kişiden oluşuyor.
Dünyanın en yüksek dağı Everest'in yüksekliğini yeniden ölçmek için Nepal’in görevlendirdiği ekip yola çıktı. 2015'teki depremden bu yana dağın yüksekliğinin değiştiği iddia ediliyor.
Dünyanın en yüksek dağı Everest'in yüksekliğini yeniden ölçmek için Nepal hükümetinin tayin ettiği dağcılardan oluşan bir ekip Çarşamba günü yola çıktı. Yetkililerin açıklamasında yapılacak ölçüm ile dağın yüksekliğinin değiştiği ve eskiye oranla azaldığı şeklindeki süregelen spekülasyonlara son verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.