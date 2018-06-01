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Everest dağından 8,5 ton çöp toplandı

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Everest dağından 8,5 ton çöp toplandı
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Çin'in nisan ayından bu yana Everest dağında 8,5 ton çöp topladığı bildirildi. 
Global Times'ın haberine göre, 30 kişilik bir ekip, Tibetli dağcılarla yürütülen temizleme çalışmaları sırasında Everest'ten 5,2 ton ev çöpü, 2,3 ton insan dışkısı ve bir ton dağcılık malzemesi atığı topladı. 
Tibet ile Nepal arasında kalan 8 bin 850 metre yüksekliğindeki Everest'te dağcıların arkalarında bıraktığı donmuş çöplerin küresel ısınmanın etkisiyle erimesi bölgede çevre sorunu yaratıyor. 
Tibetli yetkililer, 2015 yılından bu yana Everest'e çıkan her dağcıya inişlerinde en az 8 kilo çöp koyması için iki çanta veriyor. Eksik her kilo için 100 dolar ceza isteniyor. Nepal de 2014'den beri benzer kurallar uyguluyor. 
Şinhua ajansının haberinde de Çin'in, Everest'te çöp toplama alanları ve çevre dostu tuvalet yapmayı planladığı belirtildi. 

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