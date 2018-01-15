Ev yapımı roketiyle kendini uzaya fırlatacak

61 yaşındaki Mike Hughes, Dünya'nın düz olduğu kanıtlamak için uzaya bir roket göndermeye hazırlanıyor. Roketin 3 Şubat'ta fırlatılacağı belirtiliyor

Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde.

Zira "düz dünya" cephesi ilginç bir deney yapmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda basına duyurulan proje gerekli izinleri alamadığı için hayata geçirilememişti. Ekip bu sefer bir sorun kalamdığını iddia ederek 3 Şubat'ta roketi yörüngeye fırlatacağını duyurdu

61 yaşındaki Mike Hughes, bu tarihte Dünya'nın düz olduğu kanıtlamak için uzaya bir roket göndermeye hazırlanıyor. İşin en garip yanı ise Hughes'ın bu roketin içinde yer alacağını belirtmesi.

Söz konusu proje 'Düz Dünyacılar Araştırma Grubu' adlı topluluk tarafından finanse ediliyor, ve bu roket sayesinde gezegenimizin düz olduğu kanıtlanmaya çalışılıyor.

Hughes da, 20 bin dolara mal olan ilk el yapımı insanlı, buharlı roketi ile bilimin insanlarının yalan söylediğini kanıtlayacağı iddiasında.

Benzer bir çıkış geçtiğimiz aylarda ABD'li rapçi B.o.B tarafından da atılmıştı.

ABD'li rapçi B.o.B gezegenimizin düz olduğunu iddia etmiş ve bunu kanıtlamak için uydu göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.

B.o.B'un bu açıklamasına kısa sürede bilim dünyasından yanıt gelmiş, ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaşmıştı.