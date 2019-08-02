Etiyopya'dan ağaç dikme rekoru

Bir Günde 350 Milyon Ağaç Dikerek Dünya Rekoru Kıran Etiyopya
Canlı yaşamının varlığını sürdürebilmesi için doğadaki düzenin de bozulmaması gerekiyor.
Bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’nın 20. yüzyılın başlarında üçte biri ormanlarla kaplıydı
Ancak artan nüfus nedeniyle tarım arazilerine ihtiyaç duyuldu ve Etiopya’da ormanların büyük bir kısmı yok oldu
Ülkede yaşayan insan sayısı 1960 yılından beri tam 4 kat arttı ve şu an 100 milyonun üzerinde
Kuraklık tehlikesi altında olan Etiyopya için, ağaçlandırma projesi başlatıldı
Ulusal #YeşilMiras hareketi ad altında başlatılan projede yaz boyunca 4 milyar ağaç dikilmesi hedefleniyor
Geçtiğimiz gün ise tam 12 saatte 353 633 bin 660 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı
Daha önce bu rekor bir günde 50 milyon ağaç diken Hindistan’a aitti
Etiyopya’daki ağaç dikme hareketine başbakan ve devlet yetkilileri de katıldı
Ülkenin başbakanı Abiy Ahmet Ali, ilk fidanı dikerek harekete önderlik yaptı
Kamu personelinin ve öğrencilerin katılabilmesi için devlet daireleri ve bazı okullar gün boyunca kapatıldı
Devlet tarafından desteklenen girişimde her vatandaşın en az 40 fide dikmesi teşvik ediliyor
Tarım Bakanlığı yetkililerine göre şu anda toplam 2.6 milyar ağaç dikildi ve 4 milyarlık hedefin yarısından fazlası tamamlandı