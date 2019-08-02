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Etiyopya'dan ağaç dikme rekoru

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Türkiye gündemini Salda, Kaz Dağları gibi meseleler meşgul ederken, dünya ise doğayı korumak için adeta savaş veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler için hazırlanan raporda, iklim değişikliklerini önlemede en etkili yöntemin ağaç dikmek olduğu belirtilmişti. Doğu Afrika’da bulunan Etiyopya ise Ulusal #YeşilMiras hareketi çerçevesinde yaz boyunca ülke çapına 4 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Ülkede geçtiğimiz günlerde 1 günde tam 350 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı. Detaylara hep birlikte bakalım.

Etiyopya'dan ağaç dikme rekoru
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Bir Günde 350 Milyon Ağaç Dikerek Dünya Rekoru Kıran Etiyopya 

Canlı yaşamının varlığını sürdürebilmesi için doğadaki düzenin de bozulmaması gerekiyor.

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’nın 20. yüzyılın başlarında üçte biri ormanlarla kaplıydı

Ancak artan nüfus nedeniyle tarım arazilerine ihtiyaç duyuldu ve Etiopya’da ormanların büyük bir kısmı yok oldu

Ülkede yaşayan insan sayısı 1960 yılından beri tam 4 kat arttı ve şu an 100 milyonun üzerinde

Kuraklık tehlikesi altında olan Etiyopya için, ağaçlandırma projesi başlatıldı

 

Ulusal #YeşilMiras hareketi ad altında başlatılan projede yaz boyunca 4 milyar ağaç dikilmesi hedefleniyor

Geçtiğimiz gün ise tam 12 saatte 353 633 bin 660 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı

Daha önce bu rekor bir günde 50 milyon ağaç diken Hindistan’a aitti

Etiyopya’daki ağaç dikme hareketine başbakan ve devlet yetkilileri de katıldı

 

Ülkenin başbakanı Abiy Ahmet Ali, ilk fidanı dikerek harekete önderlik yaptı

Kamu personelinin ve öğrencilerin katılabilmesi için devlet daireleri ve bazı okullar gün boyunca kapatıldı

Devlet tarafından desteklenen girişimde her vatandaşın en az 40 fide dikmesi teşvik ediliyor

Tarım Bakanlığı yetkililerine göre şu anda toplam 2.6 milyar ağaç dikildi ve 4 milyarlık hedefin yarısından fazlası tamamlandı

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