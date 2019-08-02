Etiyopya'dan ağaç dikme rekoru

Türkiye gündemini Salda, Kaz Dağları gibi meseleler meşgul ederken, dünya ise doğayı korumak için adeta savaş veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler için hazırlanan raporda, iklim değişikliklerini önlemede en etkili yöntemin ağaç dikmek olduğu belirtilmişti. Doğu Afrika’da bulunan Etiyopya ise Ulusal #YeşilMiras hareketi çerçevesinde yaz boyunca ülke çapına 4 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor. Ülkede geçtiğimiz günlerde 1 günde tam 350 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı. Detaylara hep birlikte bakalım.

Bir Günde 350 Milyon Ağaç Dikerek Dünya Rekoru Kıran Etiyopya Canlı yaşamının varlığını sürdürebilmesi için doğadaki düzenin de bozulmaması gerekiyor. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’nın 20. yüzyılın başlarında üçte biri ormanlarla kaplıydı Ancak artan nüfus nedeniyle tarım arazilerine ihtiyaç duyuldu ve Etiopya’da ormanların büyük bir kısmı yok oldu Ülkede yaşayan insan sayısı 1960 yılından beri tam 4 kat arttı ve şu an 100 milyonun üzerinde Kuraklık tehlikesi altında olan Etiyopya için, ağaçlandırma projesi başlatıldı Ulusal #YeşilMiras hareketi ad altında başlatılan projede yaz boyunca 4 milyar ağaç dikilmesi hedefleniyor Geçtiğimiz gün ise tam 12 saatte 353 633 bin 660 milyon ağaç dikilerek dünya rekoru kırıldı Daha önce bu rekor bir günde 50 milyon ağaç diken Hindistan’a aitti Etiyopya’daki ağaç dikme hareketine başbakan ve devlet yetkilileri de katıldı Ülkenin başbakanı Abiy Ahmet Ali, ilk fidanı dikerek harekete önderlik yaptı Kamu personelinin ve öğrencilerin katılabilmesi için devlet daireleri ve bazı okullar gün boyunca kapatıldı Devlet tarafından desteklenen girişimde her vatandaşın en az 40 fide dikmesi teşvik ediliyor Tarım Bakanlığı yetkililerine göre şu anda toplam 2.6 milyar ağaç dikildi ve 4 milyarlık hedefin yarısından fazlası tamamlandı