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Et yemeyenlere insan yedirdiler!

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Et yemeyenlere insan yedirdiler!
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Dünyanın turizm cenneti Tayland'da, hayvani ürünlerin kullanılmadığı bir vegan restoranında ortaya çıkan gerçek, duyan herkesi şaşırttı.

Mekânın sahibiyle tartışan yaşlı bir adamın, öldürülüp parçalandıktan sonra, yemeklere kıyma olarak katıldığı ortaya çıktı.

Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen eriştenin içinde kıyma olduğunu fark etti.
Durumu yerel makamlara ileten ve şikâyette bulunan müşteriler tepki gösterirken, yetkililer soruşturma başlattı. Eti inceleyen uzmanlar, müşterilere servis edilen yemeğin ne tavuk ne de dana eti olduğunu duyurdu.

Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda bir erkeğe ait cansız beden buldu. 61 yaşındaki adamın lokantanın müdavimlerinden Prasit Inpathom olduğu belirlendi.
En son 21 Ekim'de lokantada görülen Prasit'in, lokantanın sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar adamın vücudunda darp izi ve çok sayıda bıçak darbesi olduğunu açıkladı.

Yerel basın bu olaya büyük bir ilgi gösterirken, lokantanın sahibinin cesetten kurtulmak için cesedi pişirerek müşterilere servis ettiği ve cinayetten sonra kaçtığı belirlendi.

Yetkililer kaç müşteriye insan eti verildiğinin henüz bilinmediğini çünkü cesedin birçok parçaya ayrıldığını duyurdu.

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