Esrarengiz üsse UFO'cu akını

UFO meraklılarının büyük heyecanla beklediği gün geldi.

UFO parçaları olduğu iddia edilen ve 51'inci bölge olarak anılan Amerika'daki askeri üsse baskın düzenlenmesi için sosyal medyada çağrılar yapılıyordu. Haziran ayında bir milyon kişi bu etkinliğe katılacağını açıklamıştı. Onlarca kişi şimdiden bölgede toplanmaya başladı. Etkinliğe katılanlar üssün yakınlarına gitmeyecekleri güvencesi veriyor.

UFO'lar var mı? Uzaylılar dünyaya geldi mi? İşte bu soruların cevabını merakla bekleyenler ABD'nin Nevada eyaletinde buluşuyor.

Eyalet, uzaylılarla ilgili gizli araştırmaların yapıldığı iddia edilen amerikan hava kuvvetlerine ait üsse ev sahipliği yapıyor

51'inci bölge olarak anılan üs, haziran ayında sosyal medya üzerinden başlatılan bir etkinlikle gündeme geldi. 51. Bölge baskını olarak adlandırılan etkinlikte 20 Eylül'de üssün etrafında toplanma çağrısı yapılıyordu. Kisa sürede 1 milyondan fazla kişi etkinliğe katılacağını ilan etti.

Facebook'da etkinliği ilk organize eden üniversite öğrencisi Matty Roberts çekilme kararı alsada organizasyona ilgi hala yoğun.

Onlarca UFO meraklısı, şimdiden üssün yakınlarındaki rachel kasabasında toplanmaya başladı. Yetkililer, bölgeye kapasitesinin çok üzerinde insan yığılmasından kaygılı.

Bu konuda uyarılar yapılıyor. Amerikan donanması da bir zamanlar varlığı gizli tutulan üssün yakınlarına yaklaşılmaması uyarısı yapıyor.

Bölgede haftasonu boyunca UFO konulu sempozyumlar ve konserler düzenlenmesi planlanıyor.

Etkinliğe ilginin Amerikan donanmasından UFO'larla ilgili gelen son açıklamayla daha da artabileceği belirtiliyor.

Amerikan donanması geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan 3 UFO videosunun gerçek olduğunu kabul etti.

Ancak bunları, "UFO" yani Türkçe açılımıyla "tanımlanamayan uçan cisim" değil, "tanımlanamayan hava fenomenleri" olarak niteledi.

51'inci bölge adlı üssün varlığını Amerikan hükümeti 2013 yılına kadar saklı tutmuştu. O yıl üs, çok gizli casus uçakları denemesine ev sahipliği yaptığı yönündeki CIA belgeleriyle gündeme gelmişti.

Üste New Mexico eyaletinde 1947'de düştüğü iddia edilen UFO parçaları bulunduğu yönünde spekülasyonlar bulunuyor.