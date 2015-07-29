Eski IŞİDli kadın yaşadıklarını anlattı

Geçmişte IŞİDin şeriat polisi için çalışan ancak örgütün gerçekleştirdiği yargısız infazlara ve barbarlıklara şahit olduktan sonra altı hafta önce Türkiye ye kaçtığını söyleyen 27 yaşındaki iki çocuk annesi kadın , İngiliz...

Geçmişte IŞİDin şeriat polisi için çalışan ancak örgütün gerçekleştirdiği yargısız infazlara ve barbarlıklara şahit olduktan sonra altı hafta önce Türkiye ye kaçtığını söyleyen 27 yaşındaki iki çocuk annesi kadın , İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu ve Her dakika örgütün beni bulup öldürteceği korkusuyla yaşıyorum dedi.

Leena rumuzunu kullanan kadın, Suriyede savaşın neden olduğu karışıklık sonucunda 2012 yılında, doğduğu Deyr ez Zor kentinden yakınlardaki bir köye göç ettiğini ve zamanla bu köyün IŞİDin bölgesel merkezi haline geldiğini söyledi. IŞİDin eğitim programını tamamladığını ve çevre köylere gidip insanları şeriatla ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Leena, İnsanlara şeriatı takip etme yöntemini göstermeye çalışıyorduk dedi. Kocasının IŞİD için savaşmaya başladığını ve kendisinin de ayda 200 dolar maaşla şeriat polisine katıldığını söyleyen Leena Bu dönemde IŞİDin kadın eğitim kamplarına ajan olarak gittim ve örgüte yeni katılan kadınları gözetledim. IŞİD hakkında uygunsuz sözler söyleyenleri yetkililere şikayet ettim dedi.

BİRÇOK ADALETSİZLİĞE TANIK OLDUM

Casus olarak gösterdiği sadakat sayesinde terfi aldığını ve şeriat mahkemesinde görev yapan bir kadın yargıcın yazıcısı olduğunu söyleyen Leena, Ancak bu dönemde birçok adaletsizliğe tanık oldum. Mısırlı bir yargıç Suriyeli bir kadını bir dükkanda bir erkekle konuştuğu gerekçesi ile çok feci bir meydan dayağına mahkum etti. Kadın konuştuğu adamın kocası olduğunu söyledi ve bu doğruydu. Ama kimse ona inanmadı dedi. Leena gazeteye yaptığı açıklamada yanında çalıştığı ve iyi bir insan olduğunu söylediği Um Abdullah al-Saud isimli kadın yargıcın casusluk suçlaması ile yargılanıp ölüme mahkum edilmesinin onun IŞİDden kaçma kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

ALTI HAFTA ÖNCE TÜRKİYEYE GEÇTİ

Eşi Kobanide öldürülen 30 yaşlarındaki Roaa Um Khotaba al-Tunisi isimli Tunuslu bir yargıcın yeniden evlenirken IŞİD liderlerinden düğün hediyesi olarak bir mahkumun başını istediğini söyleyen Leena, patronunun bu rakip yargıcın talebiyle idam edildiğini belirtti.

Bu olaydan sonra eşini de IŞİDden ayrılmaya ikna ettiğini söyleyen Leena, 6 hafta kadar önce Kiliste sınırı geçerek Türkiyeye geldiklerini belirtti. Leena Ama Türkiyede kalamayız. Burada Suriyeliler için iş yok. Hem IŞİD burada insanları öldürüyor. Güvende olacağımız bir yere gitmeliyiz. Belki Avrupa ya dedi. (Hürriyet)