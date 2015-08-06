Eşini ilk kez makyajsız gören adam dava açtı

Cezayirde bir damat, evliliğinin sabahında eşini makyajsız haliyle ilk kez görünce yaşadığı şok nedeniyle eşine 20 bin dolarlık dava açtı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, eşine 20 bin dolarlık(55 bin TL)...

Cezayirde bir damat, evliliğinin sabahında eşini makyajsız haliyle ilk kez görünce yaşadığı şok nedeniyle eşine 20 bin dolarlık dava açtı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, eşine 20 bin dolarlık(55 bin TL) tazminat davası açtığını söyleyen damat, bir sabah uyandığında yanındaki kişiyi tanıyamadığını ve karısının bu kadar farklı görünüyor olmasının onu şaşırttığını anlattı. Öyle ki bir süre eşini, evine giren hırsız sandı. Davacı damat, karısının kendisini dolandırdığını ve psikolojik açıdan mağdur olduğu için kadından 20 bin dolar tutarında tazminat talep ettiğini söyledi.