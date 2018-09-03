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Eşek arıları festivale saldırdı

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Eşek arılarının Almanya'nın Karlsruhe kentinde yaz mevsiminin sona ermesini kutlamak için düzenlenen festivale katılanlara saldırması sonucu 18 kişi yaralandı.

Eşek arıları festivale saldırdı
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Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen şarap festivalinde eşek arılarının saldırısı sonucu 18 kişi yaralandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, eşek arıları Karlsruhe kentinde yaz mevsiminin sona ermesini kutlamak için düzenlenen festivale katılanlara saldırdı. 

Üzüm bağları arasında yürürken eşek arılarının saldırısına uğrayan katılımcılardan 18'i yaralandı.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor.

Olay, katılımcılar arasında paniğe neden oldu. Festival alanına çok sayıda polis, itfaiye ve acil durum ekibi gönderildi. Eşek arısı kovanlarının çıkarılması için festival alanı kapatıldı.

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