Eşcinsel düğüne katılan herkes tutuklandı

Suudi polisi, Mekke yakınlarında gerçekleşen eşcinsel düğününe katılan ile herkesi tutukladı.

Geçtğimiz günlerde Suudi Arabistan'da çekilen bir video sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede en çok görüntülenenler arasına girdi.



Görüntülerde düğün seramonisi esnasında konfetiler patlarken düğün müziği eşliğinde geçitte yürüyen iki erkek görünüyordu.



Polis, olayı Mekke yakınlarındaki bir tesiste düzenlenen festivale katılan bir adamın olayı polise bildirdikten sonra "sözde" düğüne katılan herkesi tutukladıklarını açıkladı.



Suudi Arabistan'da geçerli olan şeri kanunlar gereği eşcinselliğe idam cezası veriliyor.