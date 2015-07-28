Eşcinsel çifte biber gazlı saldırı

Geçen ay Ukraynanın başkenti Kievde düzenlenen LGBTİ yürüyüşüne saldıran neo-Naziler, bir kez daha homofobik bir eylem gerçekleştirdi. Kievde el ele tutuşan çifte biber gazlı saldırı düzenlendi. Independentın haberine göre, olay...

Geçen ay Ukraynanın başkenti Kievde düzenlenen LGBTİ yürüyüşüne saldıran neo-Naziler, bir kez daha homofobik bir eylem gerçekleştirdi. Kievde el ele tutuşan çifte biber gazlı saldırı düzenlendi.



Independentın haberine göre, olay esnasında Zoryan Kis ve Tymur Levchuk çifti, Ukraynanın eşcinsel haklarına nasıl yaklaştığını ölçmek amacıyla, gizli kamerayla çekim yapıyordu. Sosyal deney sırasında ellerinde çiçek olan ve el ele tutuşan çiftin yanına ilk olarak bir grup neo-Nazi geliyor ve çifte kendilerini vatansever Ukraynalılar olarak görüp görmediklerini soruyor. ABDde eşcinsel evliliğin yasallaşmasına da gönderme yapan ırkçı grup, çifte ABDde yaşamayı düşünüp düşünmeyeceklerini de sorarken görülüyor.



Grubun soruları, çevrede devriye gezen polisin gitmesini beklerken sorduğu dikkat çekerken, polisin bölgeden uzaklaşmasıyla birlikte, neo-Nazilerden biri çifte biber gazı sıkıyor. Bir başka saldırganın da çifte tekme atmaya çalıştığı görülüyor. Olay, bir kişinin araya girip grubu uzaklaştırmasıyla son buluyor.