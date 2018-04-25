Ermenistan'da tansiyon düşmüyor

Ermenistan'da muhalifler, Serj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesinden sonra yine meydanlarda toplanarak , geçici olarak göreve gelen Başbakan Karen Karapetyan'ın liderliğinde gidilecek seçimleri boykot edileceği duyuruldu

Ermenistan'da muhalifler, Serj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesinden sonra yine meydanlarda toplandı.



Muhaliflerin öncülüğünü yapan Milletvekili Nikol Paşinyan, Sarkisyan'ın istifasından sonra geçici olarak göreve gelen Başbakan Karen Karapetyan ile basın önünde görüşme isteğine olumlu yanıt alamadı. Paşinyan'ın sürekli yeni taleplerde bulunduğunu ileri süren Karapetyan, görüşmekten vazgeçtiğini açıkladı. Bunun üzerine Paşinyan, destekçilerini meydanlara çağırdı.



Muhalefet yanlıları hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda gösterilere başladı. Protestolar sürerken Paşinyan, Avrupa Birliği ülkelerinin Ermenistan'daki büyükelçileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Paşinyan'ın ABD ve Rusya büyükelçileriyle de görüşeceği belirtildi.

Paşinyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçici Başbakan Karapetyan'ın liderliğinde gidilecek seçimleri boykot edeceklerini duyurdu.



Yönetimdeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin şartları altında girilecek erken seçimlere karşı olduklarını vurgulayan Paşinyan, "Böyle bir seçimin nasıl olacağını geçen yıl gördük. Biz bu seçimleri bloke ederek etkin bir şekilde protesto ederiz. Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin yeniden doğacağı etkinliklerin gerçekleştirilmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.



Paşinyan, muhalefet olarak talepleri yerine getirilinceye kadar protesto mitinglerini sürdüreceklerini söyledi. Sarkisyan'ın istifasından sonra, halkın istediği kişinin parlamentoda başbakan seçilmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, geçici hükümet kurulmasını ve seçimlere gidilmesini talep etmişti.



Sokaklardaki protestoculara, Ermenistan Refah Partisi, Miras Partisi, Sosyal Demokrat Parti de destek vermeye başladı.