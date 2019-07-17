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Erbil'deki saldırıda bir Türk diplomat şehit oldu

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Erbil'deki saldırıda bir Türk diplomat şehit oldu
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 Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Türk dipomat şehit oldu.

  Kuzey Irak'ta Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da bulunduğu bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. 

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir Türk diplomat şehit oldu. Saldırıda bir kişi yaralandı. 

Erbil'deki restorana silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. 

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.  

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